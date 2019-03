A Larino l’incontro con le persone interessate da ordinanza di sgombero

REDAZIONE

Il giorno 11 marzo, alle ore 16.30, presso la Sala Freda del Comune di Larino, l’amministrazione comunale incontrerà tutte le persone interessate da ordinanza di sgombero. Per l’occasione sarà presente anche il responsabile regionale della protezione civile, Arch. Giuseppe Giarrusso. Il fine dell’incontro è illustrare ai cittadini le modalità per accedere ai contributi per la riparazione funzionale della propria abitazione, alla luce della specifica ordinanza della protezione civile pubblicata pochi giorni fa. A tal proposito si ricorda che l’ordinanza interessa anche le attività commerciali.