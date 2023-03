A Larino l’evento sulle manovre di distruzione pediatrica delle vie aree nei bambini

Manovre di disostruzione pediatrica delle vie aree nei bambini al centro dell’incontro organizzato a Palazzo Ducale, domani, venerdì 24 marzo 2023.

L’evento, a cura dell’associazione Salvamento Molise presieduta da Nicola Fratangelo, è promosso dal Comune di Larino, dal Lions club Larino e dall’Aido, gruppo comunale di Larino, si terrà alle ore 17.30 presso la Sala Freda.

L’associazione Salvamento Molise, presente sul territorio con molte attività fregiandosi di illustri partner, promuove percorsi di informazione per la prevenzione e sicurezza.

Ogni anno in Italia oltre 50 famiglie sono distrutte dalla morte di un bambino per soffocamento da corpo estraneo.

Ciò avviene non solo a causa del “corpo estraneo” che hanno ingerito accidentalmente, ma soprattutto perché chi li assiste nei primi momenti di solito non è preparato e può causare conseguenze disastrose. La mancanza di competenze può essere, quindi, dannosa.

Partendo dalla necessità della competenza nell’ immediato intervento che, facendo riferimento alle proprie mission, le associazioni si sono unite per diffondere l’informazione necessaria.

Il progetto delle manovre salvavita pediatriche, dell’associazione Salvamento Molise, racchiude quei percorsi che tendono, in modo coordinato, ad aiutare ciascun individuo o gruppi di persone che sono a contatto con i soggetti, in età pediatrica, a conoscere, ad acquisire e saper eseguire azioni tali da modificare i propri comportamenti per mantenere e migliorare la sicurezza e la salute dei bambini. Questa la motivazione delle “lezioni interattive gratuite” proposte su tutto il territorio, attraverso gli Istruttori del Centro Di Formazione Salvamento Molise. L’incontro è rivolto sia a personale sanitario (medici, infermieri, soccorritori,…) che “laico” (maestre, insegnanti, allenatori, baby sitter, genitori, bagnini ecc.) per genitori, nonni, baby sitter, insegnanti e tutti coloro che sono a diretto contatto con i bambini.

Associazioni ed Enti accanto alla comunità con azioni di prevenzione.