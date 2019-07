A Larino il divieto di utilizzare l’acqua potabile per usi irrigui

REDAZIONE TERMOLI

Con un’ordinanza, il Comune di Larino vieta l’utilizzo di acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali per usi irrigui o non strettamente connessi agli usi civili, fatta eccezione per le attività commerciali ed artigianali. “Il sindaco, vista l’impossibilità di Molise Acque di poter garantire un flusso idrico sufficiente a soddisfare le esigenze idriche della popolazione per l’intera giornata; visto che Molise Acque lamenta l’eccessivo consumo di acqua potabile riscontrabile negli acquedotti rurali; considerato i disagi che la carenza di acqua sta provocando nella popolazione; ritenuto di dover provvedere in merito al solo fine di scongiurare ulteriori disagi ai cittadini; ritenuto necessario dover attivare un servizio specifico di controllo sul territorio comunale per il controllo del corretto uso dell’acqua potabile ordina con decorrenza immediata è fatto assoluto divieto di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali per usi irrigui o non strettamente connessi agli usi civili fatta eccezione per le attività commerciali e artigianali”.