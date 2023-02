A Larino è tutto pronto: conto alla rovescia per la 48esima edizione del Carnevale

Manca davvero poco: tra qualche giorno si alzerà il sipario sulla 48esima edizione del Carnevale storico di Larino. L’evento, riconosciuto come uno dei 27 Carnevali Storici d’Italia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prenderà il via il 18 febbraio e si concluderà il 26 febbraio. I maestri cartapestai stanno ultimando gli ultimi preparativi di un lavoro che dura da mesi e mesi. Quest’anno i carri allegorici saranno dedicati alla rinascita post Covid, al conflitto in Ucraina e alla violenza sulle donne. Madrina dell’evento sarà Claudia Gerini, la conduttrice sarà invece Adriana Volpe. Numerosi gli eventi collaterali durante le giornate di sfilata. “Quest’anno ci saranno delle opere qualificate, eccezionali – ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Puchetti – Questo Carnevale ha avuto la possibilità di crescere grazie al riconoscimento come evento storico d’Italia da parte del Ministero che ha concesso risorse economiche. Ne siamo soddisfatti perché la manifestazione rappresenta un evento identitario della nostra società. Grazie alla sinergia con l’associazione Larinella ci saranno molti eventi con artisti”. La festa dunque comincerà sabato 18 febbraio alle 17. Atteso in serata il dj set di Pau dei Negrita. Il Carnevale proseguirà domenica 19 quando, già dalle 11, si potranno ammirare i “giganti di cartapesta” e a seguire spettacoli di danza e magia. La sfilata dei carri ufficiale è prevista nel pomeriggio, dalle 15:30, in compagnia – a partire dalle 17- dell’influencer Francesco Chiofalo. In serata dj set con l’artista Ketty Passa. Sabato 25 nuova sfilata dei carri e dj set con Tommy Vee mentre domenica la madrina dell’evento Claudia Gerini premierà i carri vincenti.