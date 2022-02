A Larino 182 positivi tra giovani e adulti: nuovo screening per gli studenti

Diverse le classi in Dad o Did per via dei contagi. Il monito lanciato dal sindaco Puchetti: “Rispettate scrupolosamente le regole”

Sono attualmente 182 i positivi a Larino. Un contagio molto diffuso in paese, ha sottolineato il primo cittadino, Pino Puchetti che ha affermato: “Se è vero che i più colpiti sono, in questa fase, soprattutto i larinesi più giovani non mancano casi di positività anche nelle persone adulte non a contatto con minori. Negli ultimi due giorni, purtroppo, si sono registrati ben 39 nuovi casi di positività al Covid.

Ma fortunatamente 20 nostri concittadini si sono negativizzati”. Diverse le classi in Dad o Did per via dei contagi. Per tentare di arginare il contagio tra la popolazione scolastica il sindaco, in accordo con il Dirigente scolastico e date le nuove norme in vigore relative allo svolgimento delle lezioni in presenza di casi di positività, ha deciso di effettuare nel prossimo weekend un nuovo screening gratuito per tutti gli studenti che frequentano le scuole in città.

“Quello che si sottolinea è la necessità di rispettare scrupolosamente le regole in vigore. Basta che le stesse vengano anche in minima parte disattese per far riaccendere focolai di contagio come quello che stiamo vivendo in questi giorni”, ha commentato Puchetti. “L’osservanza delle regole, l’uso delle mascherine e le vaccinazioni restano i punti fermi da seguire per superare questa fase. Siate e siamo tutti responsabili”.