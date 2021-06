A “La Zanzara” su Radio 24 insulti a raffica per il Molise: «Ma che regione è? Va cancellata» (IL VIDEO)

Nel corso del programma “La zanzara” in onda su radio 24 e in video sul sito web della trasmissione, seguita ogni sera da circa tre milioni di ascoltatori, condotta da Beppe Cruciani, Alberto Gottardo e David Parenzo, insulti a raffica per il Molise. Gottardo e Cruciani se la sono presa con una tale Ermelinda, che vive nella nostra regione e prende il reddito di cittadinanza, ma hanno avuto parole pesanti e tutta una serie di offese per il Molise. Ridicolizzando la nostra regione. La Zanzara è un programma satirico ma questa volta i due hanno calcato un po’ la mano e anche in maniera volgare.

Parenzo, invece, faceva osservare le meraviglie del territorio molisano e della sua gente. Ma vediamo il pezzo estratto dalla trasmissione.