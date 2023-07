A Jelsi è tutto pronto per la Festa del grano in onore di Sant’Anna

Torna il tradizionale appuntamento con la Festa del Grano in onore di Sant’Anna, arrivata alla 218esima edizione.

La Santa e la processione religiosa ad essa dedicata, sono protagonisti, insieme a circa 40 carri e traglie, in un happening a cielo aperto.

Il sentimento di devozione e di amore verso la Grande Madre del grano, è così vivo che si percepisce subito. Questa edizione si preannuncia ancor più ricca di carri e di traglie che sfileranno il 26 mattina dalle 10.30 lungo il corso principale del paese.

Sant’Anna è tutto per gli jelsesi: è un sentimento innato in ognuno, è un simbiotico intreccio tra nuove e vecchie generazioni che collaborano per la buona riuscita della festa con naturalezza e laboriosità, è devozione, è socialità, è promozione del territorio, è identità.

Quell’identità che si rimarca e si accresce con il passare degli anni.

La Sacralità della festa del grano in onore di Sant’Anna si esprime quest’anno con una novità, oltre che con la rappresentazione artistica della devozione popolare, anche attraverso la preghiera comunitaria nella forma della Novena Itinerante in preparazione alla Festa. In ogni postazione di lavoro delle treccianti operose, e in alcuni luoghi in cui si lavora ai carri artistici, ogni pomeriggio, dal 17 fino al 25, ci si ritroverà per preparare i cuori all’incontro con la Parola di Dio attraverso la figura di Sant’Anna, protettrice delle messi.

Gli eventi musicali completano la festa

La sera del 26 sarà caratterizzata da Francesco Cicchella e la sua band, che avranno l’unica data in Molise proprio a Jelsi. Uno show di eccellenza incastonato in una vetrina meravigliosa: quella della festa del grano.

Durante la serata, lungo il corso principale, i visitatori potranno ammirare le traglie ed i carri allegorici in onore di Sant’Anna, che sosteranno per alcuni giorni nel cuore del paese, dando la possibilità ai turisti di osservare le strutture artistiche di ogni categoria.

Il giorno che precede la grande festa è in programma la 14° edizione del Premio Internazionale La Traglia con la regia di Pierluigi Giorgio, dedicato alla libertà dei diritti della donna iraniana e nel mondo. Quest’anno sarà premiata Sheyda Ghavami, cantante di origine iraniana. A completare il programma dell’edizione 2023 si alternano eventi religiosi, culturali, sociali e musicali. La comunità di Jelsi è sicura che anche quest’anno, come dal 1805, si rinnoverà la tradizione: attraverso la fede e la devozione di un popolo, il grano diventa arte.

Insomma, non resta che ritrovarsi a Jelsi il 26 luglio per vivere insieme un’emozione.

218° FESTA DEL GRANO IN ONORE DI SANT’ANNA – PROGRAMMA 2023

MARTEDI’ 18 LUGLIO

Ore 18:30 Via Roma: Santo Rosario. A seguire Santa Messa e preghiere alla Santa

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO

Ore 18:30 Via S. Biase (Laboratorio Scuola del carro – ex edificio scolastico): Santo Rosario. A seguire Santa Messa e preghiere alla Santa

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

Ore 18:30 Via A. Valiante (Palazzo Valiante): Santo Rosario. A seguire Santa Messa e preghiere alla Santa

VENERDI’ 21 LUGLIO

Ore 18:30 Via G. D’Amico: Santo Rosario. A seguire Santa Messa e preghiere alla Santa

SABATO 22 LUGLIO:

Ore 17:00 Piazza Umberto I: XXIII Motoraduno del grano in notturna a cura del Moto Club Bikers Jelsi Ore 18:30 Via A. Valiante (incrocio Via Maiorano): Santo Rosario. A seguire Santa Messa e preghiere alla Santa Ore 22:00 Piazza Umberto I: Concerto degli B.A.O.M. Blues Ash of Manhattan.

A seguire Dj Twins.

DOMENICA 23 LUGLIO:

Ore 9:00 Piazza Umberto I: raduno Fiat 500 e Auto d’epoca a cura del club Jelsi

Ore 17:00 C.so Vitt. Emanuele: giochi di strada con le auto d’epoca

Ore 18:30 Aia di Sant’Anna: Santo Rosario. A seguire Santa Messa dedicata ai nonni con accensione della Lampada Pacis e preghiere alla Santa.

Ore 20:00 Aia di Sant’Anna: Presentazione del libro “Storie POP. Racconti illustrati dal Fortore molisano” Ore 21:00 Piazza Umberto I: DJ Set presso lo stand del comitato

LUNEDI’ 24 LUGLIO:

Ore 18:30 Via Costarella: Santo Rosario. A seguire Santa Messa e preghiere alla Santa Ore 21:00 Piazzetta don Aurelio Pulla: Spettacolo musicale CLASSICA OUVERTURE

MARTEDI’ 25 LUGLIO:

Ore 18:00 Corso V. Emanuele: Santo Rosario. A seguire Santa Messa e preghiere alla Santa Ore 19:00 P.zza Umberto I: Incontro all’Albero della Pace e inaugurazione di ceramica artistica Ore 21:00 Via A. Valiante: XIV edizione Premio internazionale “LA TRAGLIA – Etnie e Comunità”. DONNA, VITA, LIBERTA’ in Iran con SHEYDA GHAVAMI, cantante. Direzione artistica di Pierluigi Giorgio

Ore 23:30 P.zza Umberto I: dj set con robot animation

MERCOLEDI’ 26 LUGLIO: SANT’ANNA

Ore 7:00 Valle del Cerro: inaugurazione della giornata in onore di Sant’Anna con fuochi pirotecnici Ore 8:00 Chiesa Madre: Santa Messa

Ore 9:00 Via Roma: Benedizione delle Traglie e dei Carri allegorici

Ore 9:30 Chiesa Madre: Santa Messa solenne presieduta da don Lorenzo Piazzolla Ore 11:00 PROCESSIONE DELLE TRAGLIE E DEI CARRI ALLEGORICI IN ONORE DI SANT’ANNA CON OSTENSIONE DELLA RELIQUIA DI SANT’ANNA accompagnati da spose, dalla banda musicale “Di Maria” di Gambatesa e dal gruppo folkloristico “le Tradizioni” di Minturno – Distribuzione oblativa del “Pane di Sant’Anna”-

Ore 13:30 Aia di Sant’Anna: benedizione dei covoni di grano

Ore 17:00 Spettacoli itineranti con artisti di strada: musicisti, trampolieri, giochi di fuoco, giocolieri, maghi Ore 18:30 Cappella dell’Addolorata: processione di rientro

Ore 19:00 Piazza Umberto I: Santa Messa

Ore 22:00 Via A. Valiante: FRANCESCO CICCHELLA SHOW – ingresso libero

Ore 24:00 Valle del Cerro: fuochi pirotecnici a cura della ditta Pirogiochi

A seguire DJ Set Isa Diamond, Dj Twins e Robot Animation.

GIOVEDI’ 27 LUGLIO:

Ore 17:30 Sala G. Santella: Presentazione del libro “Altrove. Intellettuali molisani nella diaspora” di Norberto Lombardi

Ore 20:30 Piazza Umberto I: Spettacolo musicale Jelsi Band Reunion

VENERDI’ 28 LUGLIO:

Ore 21:00 Piazza Umberto I: premiazioni e ringraziamenti.

A seguire Dj Twins.

SABATO 29 LUGLIO:

in collaborazione con l’associazione CALCIOCAVALLO

Ore 22:00 Piazza Umberto I: IVAN CATTANEO in concerto

Ore 23:00 Piazza Umberto I: PINO D’ANGIO’ in concerto

a seguire TOMMYBOY dj set

DOMENICA 30 LUGLIO:

Ore 19:00 Aia di Sant’Anna: S. Messa di ringraziamento a Sant’Anna da parte del comitato festa con treccianti, massaie, traglieri e carristi

LUNEDI’ 31 LUGLIO:

Ore 19:00 Sala consiliare: estrazione della lotteria di beneficenza

GIOVEDI’ 3 AGOSTO

Ore 17:00 Piazza Umberto I: accoglienza dei camminatori di CAMMINA MOLISE. A seguire visite guidate del borgo, musica e convivialità

DOMENICA 06 AGOSTO

Ore 19:00 Aia di Sant’Anna: S. Messa

DOMENICA 13 AGOSTO

Ore 19:00 Aia di Sant’Anna: S. Messa

DOMENICA 20 AGOSTO

Ore 19:00 Aia di Sant’Anna: S. Messa

DOMENICA 27 AGOSTO:

Ore 8:00 Aia di Sant’Anna: Trebbiatura del grano di Sant’Anna

Ore 19:00 Aia di Sant’Anna: S. Messa

Foto: pagina fb Festa del grano Jelsi in onore di Sant’Anna