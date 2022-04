A Isernia una Cardiologia all’avanguardia

Collegamento internet con medici e Pronto Soccorso di Agnone

Programmare un cambiamento del baricentro da un’organizzazione ospedale-centrica a una territoriale che privilegi il monitoraggio da remoto e il teleconsulto è una necessità sempre più impellente per l’Asrem al fine di contenere i costi della spesa sanitaria e gestire i numeri preoccupanti della cronicità. Il distretto sanitario di Agnone è situato in un’area geografica disagiata, con conseguenti difficoltà di accesso che, per alcune aree nel periodo invernale, può arrivare anche al completo isolamento. Questa situazione crea difficoltà ai medici di medicina generale, nonché disagi per l’accesso ai presidi ospedalieri. In considerazione di tali criticità, dopo un periodo di prova, è stato attivato un progetto, sostenuto e coordinato dal primario cardiologo Carlo Olivieri, che ottimizza il percorso di gestione dei pazienti che necessitano di un esame elettrocardiografico, attraverso la creazione di una piattaforma informatica, con un software dedicato, connessa a terminali palmari, consegnati ai medici di medicina generale e al PS dell’ospedale di Agnone, che permettono la trasmissione via internet dell’elettrocardiogramma all’Unità coronarica della Cardiologia dell’Ospedale di Isernia. E’ quindi oggi disponibile un sistema diagnostico e di teleconsulto, attivo per ora solo per l’alto Molise ma che potrà essere implementato e coinvolgere tutto il territorio regionale, che si integra con altri progetti in materia di assistenza domiciliare all’interno della Regione Molise. Ad oggi la Cardiologia di Isernia, con la sua Emodinamica, è un punto di riferimento di assoluto richiamo per i pazienti non solo della provincia pentra, ma anche della zone di Castel di Sangro e di Cassino. Sono decine e decine i pazienti abruzzesi e laziali che ricorrono a Isernia per interventi di Emodinamica. Attualmente il settore è gestito direttamente da Olivieri, che ha numeri da record per la quantità di interventi, ma il primario non può umanamente essere in servizio 24 ore su 24 e si avverte urgente la necessità di affiancarlo in tempi brevi, per garantire la continuità operativa di Emodinamica al Veneziale, proprio perchè non serve solo l’intera provincia, ma anche le aree confinanti che producono la cosiddetta mobilità attiva, ovvero soldi che entrano nelle casse dell’Asrem.