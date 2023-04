A Isernia un qr code con l’elenco delle iniziative che si terranno in città durante l’anno

L’assessorato alla cultura del Comune di Isernia ha predisposto, sul sito web dell’ente (www.comune.isernia.it/it/events), un’apposita sezione riservata agli “Eventi”, con l’elenco delle iniziative che si terranno in città durante l’anno. «Per una più rapida consultazione delle manifestazioni programmate – ha spiegato l’assessore comunale Luca De Martino – è stato generato uno specifico Qr Code che, in modo permanente, darà accesso al dettaglio degli eventi, sia quelli promossi direttamente dal Comune sia quelli proposti delle associazioni e delle organizzazioni culturali che operano in città».Cinquecento adesivi con il Qr Code saranno esposti, in questi giorni, negli uffici e nei locali pubblici, allo scopo di ampliare al massimo la possibilità di consultare le notizie riguardanti i numerosi “Events” che avranno luogo nel corso dei mesi. Si tratta d’un metodo rapido e moderno, che consente un facile accesso alle news su concerti, incontri letterari, spettacoli teatrali, film, mostre e tanto altro ancora.D’ora in poi sarà il mezzo migliore e più veloce per restare aggiornati, un Qr Code utile a tutti i cittadini ma che agevola anche chi opera nel mondo del giornalismo e della comunicazione e intende divulgare professionalmente gli eventi che la città di Isernia propone durante l’anno.