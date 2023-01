A Isernia la prima edizione del “Career Festival”

Il Comune di Isernia, in collaborazione con gli Istituti Statali per l’Istruzione Superiore della città, sta organizzando la sua prima edizione del “Career Festival”, una serie di eventi che si teranno fra gennaio e marzo 2023, con l’obiettivo di far scoprire il mondo del lavoro e le nuove carriere alle ragazze e ai ragazzi degli istituti superiori della nostra città.

«In un mondo sempre più veloce e interconnesso – ha dichiarato l’assessore comunale alle politiche giovanili, Federica Vinci -, non possiamo permettere che le nostre giovani menti restino indietro. È con questo intento che il Comune di Isernia ha deciso di dare il via a una serie di eventi volti a far scoprire il nuovo universo del lavoro, in particolare in ambiti come Steam, turismo, made in Italy e nuovi media».

Le iniziative programmate culmineranno in una “Fiera delle Carriere”, dove gli studenti potranno incontrare professionisti, lasciare il proprio CV e dialogare con esperti del proprio futuro, delle prospettive di lavoro a Isernia e in Molise e del percorso più adatto per loro.

Il Festival si articolerà in quattro principali appuntamenti presso l’auditorium Unità d’Italia.

Il primo evento avrà luogo sabato prossimo, 14 gennaio, dalle ore 10:30 alle 12:00. Tra gli ospiti ci saranno Anna Lisa Ferrara e Marco Segatto, docenti di informatica e biologia presso l’Unimol, e Carmen d’Antonino, storica dell’arte. Moderatore sarà Umberto di Giacomo, consigliere comunale.

Il secondo evento del Festival avrà luogo il 28 gennaio, dalle ore 10:30 alle ore 12:00, e avrà come tema principale “Istituti Tecnici Scientifici: quali carriere offrono?”

Il terzo evento si terrà il 18 febbraio, sempre dalle ore 10:30 alle ore 12:00, e avrà come tema principale “Il mondo dei media: Social, Tv e Cinema”. Tra gli ospiti di spicco ci saranno Riccardo Pirrone, social media manager di Taffo; Mauro Orso, imprenditore e manager di Cristina Fogazzi in arte “Estetista Cinica” e altri illustri personaggi del cinema e della televisione.

Inoltre, il 18 marzo, dalle ore 9:30 alle 13:30 si terrà la “Fiera delle Carriere”, un’intera mattinata in cui circa venti aziende del territorio, organizzate in stand, presenteranno le proprie attività agli studenti, ne raccoglieranno i curricula e dialogheranno con loro sul mondo del lavoro e sulle prospettive del nostro territorio.

Gli eventi vedranno la partecipazione delle classi quarte e quinte di tutti gli ISIS di Isernia e saranno aperti a chiunque vorrà partecipare, fino ad esaurimento dei posti dell’auditorium.

L’amministrazione comunale ringrazia, oltre ai tanti ospiti, tutti i professori e le professoresse degli ISIS di Isernia che, grazie alla loro collaborazione e produttività, hanno reso possibile questo Festival, il primo, si spera, di una lunga serie, per fare in modo che sia gli studenti sia le imprese possano incontrare il proprio futuro.