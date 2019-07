A.i.g.a. Termoli-Larino, Iannucci eletto presidente: ecco il nuovo direttivo

REDAZIONE

Nel Tribunale di Larino nelle aule del consiglio dell’ordine degli Avvocati si è tenuta l’Assemblea e l’Elezione del nuovo direttivo dell’AIGA (Associazione Italiana dei giovani Avvocati ) della sezione Termoli-Larino per il biennio 2019/2021.

Cambio alla guida dei giovani avvocati, il nuovo presidente è Fausi Khalifh Iannucci, già consigliere dell’ordine degli avvocati del foro di Larino, che succede a Simone Catalano al quale esprime gratitudine e riconoscenza per il lavoro svolto, nonché un ringraziamento per tutti gli intervenuti, i soci ed anche i semplici simpatizzanti.

Nel dettaglio, il nuovo direttivo è composto dal vicepresidente Alessandro Carriero, dal segretario Pasquale Chimisso, dal tesoriere Francesco Marchesani, dal consigliere nazionale Giuseppe De Michele. Tra i componenti anche Clementina Vitale, Alfonso Delliquatri.

A breve saranno indicati anche i delegati che dal 17 al 19 ottobre parteciperanno a Messina al XXV Congresso Nazionale che eleggerà il nuovo presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.