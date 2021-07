A Guglionesi obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto in luoghi pubblici

Il Comune di Guglionesi informa che IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE, con ORDINANZA N. 15 DEL 17-07-2021 (CLICCA QUI PER LEGGERLA) “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. DISPOSIZIONI RELATIVE AL CLUSTER DI GUGLIONESI” ha disposto l’ “obbligo sull’intero territorio regionale a tutti coloro che dimorano nel territorio comunale di Guglionesi o che vi abbiano soggiornato nelle settantadue ore precedenti la data di adozione del presente atto di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto“.