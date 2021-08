A Giuliana Petta il premio 2021 “Eccellenze molisane al Timone”

Sarà consegnato a Giuliana Petta, il 10 settembre alle 19.30 a Termoli nella splendida cornice di Villa Livia, il premio “Eccellenze molisane al Timone”. La carriera della dottoressa Petta si è svolta tutta nella scuola: prima docente di Lettere, poi, dopo aver vinto il concorso nazionale per presidi diventa Dirigente scolastico in Molise. Si traferisce nelle Marche come Dirigente a Falconara. Successivamente Preside al Liceo Classico di Jesi. Nel 2010 viene chiamata dal Ministero ed è nominata Provveditore agli studi della Provincia di Campobasso. Per un periodo ha svolto le funzioni anche come Provveditore di Isernia. L’ultimo tassello della sua carriera è stato quello di Direttore reggente dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise. Una vita professionale, quella di Giuliana Petta, dedicata agli umili, agli emarginati. Grande l sua capacità di ascolto, mai un atteggiamento fuori dalle righe. Una donna che ha vissuto per la scuola e nella scuola con grande spirito di servizio.