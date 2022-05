A fuoco una rimessa di legna: le fiamme divorano due auto

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 maggio, in via Colle Impergola ad Isernia. Polizia e 115 sul posto

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 maggio, ad Isernia, lungo via Colle Impergola, dove è andato a fuoco un garage usarto come rimessa per la legna.

Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto, le fiamme hanno investito e danneggiato anche due auto parcheggiate nei pressi della rimessa.

Sul posto Polizia e Vigili del fuoco, con due autobotti, che hanno domato l’incendio.