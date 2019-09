A fuoco una attività commerciale sulla statale 16 a Campomarino

REDAZIONE TERMOLI

Un incendio di grandi proporzioni ha tenuto impegnati, per l’intera notte, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e di Santa Croce di Magliano che sono dovuti intervenire intorno alle due circa per spegnere le fiamme che si sono propagate dall’interno di un negozio di stampa e grafica per abbigliamento lungo la Statale 16 in territorio di Campomarino. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del locale situato al primo piano dove è andata a fuoco tutta la merce e ci sono stati diversi danni. Il rogo ha provocato diversi danni anche ai locali attigui: una palestra e un appartamento ammobiliato ma vuoto. Verifiche in corso sulla staticità degli ambienti e per accertare le cause di cui si occupa il nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco. Tra le prime ipotesi, si parla di un guasto all’impianto elettrico.