A fuoco una abitazione a Venafro, evacuata una famiglia (FOTO e VIDEO)

Un grossa nube di fumo nero si è sprigionata da un incendio che si è verificato intorno alle 11 di oggi, giovedì 25 luglio, all’interno di un appartamento di Venafro in via Majella. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme. La famiglia all’interno è stata fatta evacuare anche perché all’interno dell’abitazione ci sarebbero delle bombole di gas. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’incendio sia scaturito dal ferro da stiro. Tanta paura in paese e tra i passanti che hanno assistito alla scena.