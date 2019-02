Panico questo pomeriggio a Roccaravindola, lungo viale Stazione dove, a causa di un cortocircuito è andato a fuoco un lampione della pubblica illuminazione. Paura per i residenti della zona e per i passanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Venafro e, successivamente, anche i tecnici dell’Enel che hanno messo in sicurezza il lampione.