A fuoco un furgone, paura in A14. Operai miracolosamente illesi

Se la sono vista brutta gli operai che si trovavano a bordo di un furgone che questa mattina, 12 settembre, ha preso fuoco mentre stava transitando in A14.

Per cause ancora in corso di accertamento dal mezzo si sono iniziate a springionare fumo e fiamme con gli operai che sono riusciti a mettersi in salvo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Termoli che hanno provveduto a spegnere le fiamme e la Polstrada che si è occupata di dirigere il transito abbastanza importante nelle prime ore della mattina.