A fuoco un fienile a San Martino in Pensilis: salvati 16 cavalli. Vigili del fuoco in azione

Nella notte appena trascorsa si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e di Santa Croce di Magliano a causa di incendio divampato in un fienile a San Martino in Pensilis. Stanno proseguendo (Ore 12) le operazioni di spegnimento. A prendere fuoco anche un mezzo agricolo e numerose balle di fieno e paglia rimessi sotto una struttura metallica coperta, andata distrutta dal fuoco. A scopo cautelativo sono stati allontanati dall’area interessata ben 16 cavalli da corsa. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.