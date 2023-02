Un Incendio si è sviluppato oggi, sabato 11 febbraio, in un piccolo deposito esterno in via Giovanni XXIII a Isernia. Il rogo, probabilmente causato da residui di cenere, ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco che hanno immediatamente provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area.

