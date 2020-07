A fuoco tetto in via Mosca, paura tra i residenti (VIDEO E FOTO)

Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, su un tetto di una palazzina di via Mosca. Le fiamme si sono sviluppate da un cantiere che sta provvedendo ad una ristrutturazione dello stabile e probabilmente il fuoco è partite dal catrame posizionato a protezione sul tetto. Immediata la chiamata al 115 e pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco che in questi minuti, intorno alle 13, stanno provvedendo a spegnere le fiamme. Nessuna conseguenza per gli abitanti della zona anche se il denso fumo nero, visibile da molte parti della città, ha invaso le abitazioni circostanti. Il cantiere, non particolarmente fortunato, lo scorso anno (16 settembre) era stato teatro di un altro incendio e in precedenza di alcuni allagamenti.

Le immagini Indietro 1 di 8 Avanti