A fuoco tetto di un’abitazione, chiuso un tratto di via Labanca

Fiamme domate dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco: sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 agosto intorno alle 15, in via Labanca a Campobasso. Le fiamme hanno interessato il tetto del palazzo Carroccia, partite, con tutta probabilità, da travi in legno presenti nel sottotetto.

Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, con autoscale a autobotti, che hanno provveduto a domare le fiamme.

Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale del capoluogo che hanno regolato la circolazione dopo aver chiuso al traffico via Labanca, all’altezza di Acqua e Sapone e sino all’Hotel Rinascimento.

Una volta spento il rogo e messo l’area in sicurezza, la strada è stata riaperta al traffico.