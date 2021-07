A fuoco sterpaglie e canne, bloccata la ferrovia per un’ora (IL VIDEO)

È stato il pronto intervento dei vigili di Termoli e Santa Croce di Magliano ad evitare che l’incendio che si è sviluppato lungo la Statale 16 al Km 553 in agro di Campomarino potesse avere conseguenze più gravi. L’importante incendio di sterpaglie e canne a ridosso della statale era stato alimentato dalle raffiche di vento che hanno soffiato sulla zona e hanno fatto sí che l’evento si espandesse anche a ridosso della linea ferrata, importantissimo nodo collegamento tra sud e nord Italia. A scopo cautelativo e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità si è reso necessario bloccare la circolazione sulla tratta ferroviaria per oltre un’ora. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale dell’Anas per regolamentare anche la viabilità sulla citata statale. Impiegate circa un paio d’ore di lavoro delle squadre vigili del fuoco per riportare tutto alla normalità.