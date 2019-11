A fuoco raccoglitore di rifiuti, forse un atto vandalico

Un equipaggio dei Vigili del fuoco di Campobasso è impegnato in questi minuti (20:15 del 11 novembre) in un intervento per lo spegnimento di un raccoglitore di rifiuti nei pressi della zona universitaria. Prontezza e immediatezza dell’intervento hanno scongiurato pericoli ulteriori dato che l’incendio, come si evince dalla foto (che ci ha inviato un nostro lettore) era di medie dimensioni. Sconosciuta l’origine anche se non si esclude a priori il dolo. Qualcuno potrebbe aver gettato materiale infiammabile.