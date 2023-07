A fuoco pizzeria, attimi di paura in paese

Le fiamme sarebbero partite da una friggitrice estendendosi progressivamente alle altre attrezzature presenti nel laboratorio di una pizzeria in pieno centro a Montagano. Sono stati attimi di paura e concitazione per i presenti all’interno della struttura e per i passanti fino all’arrivo di due automezzi dei Vigili del Fuoco da Campobasso che hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il locale. Secondo quanto appreso, nessuno è rimasto ferito e non è ancora possibile eseguire una stima complessiva dei danni occorsi al fabbricato e alle attrezzature.