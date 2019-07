A fuoco mietitrebbiatrice e terreni del sindaco

Scampata tragedia sui campi di Sant’Elia a Pianisi. Paura e agitazione per le fiamme che ieri mattina stavano avvolgendo una mietitrebbiatrice in funzione e che si sono propagate all’improvviso anche sui terreni di contrada San Pietro. Solerte e provvidenziale è stato l’intervento dell’agricoltore alla guida della mietitrebbiatrice che, grazie all’utilizzo dell’estintore incorporato, è riuscito a spegnere le fiamme che stavano incendiando l’imponente mezzo ed ad allontanarsi in fretta dal terreno, evitando il peggio.

Allertati da un messaggio arrivato tempestivamente sul gruppo WhatsApp degli agricoltori, creato recentemente dall’amministrazione comunale per la programmazione degli interventi della viabilità, in molti hanno raggiunto con i propri mezzi agricoli la località a pochi chilometri dal paese; tanti altri, richiamati dalle alte fiamme e dal fumo, si sono precipitati sul posto per prestare soccorso, pur non riuscendo a capire cosa stesse accadendo.