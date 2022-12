A fuoco l’auto del sindaco di Vasto, si indaga sull’ipotesi dolosa. Al vaglio i filmati delle telecamere

Sono andati avanti fino a rilievi sulla macchina dell’auto del sindaco di Vasto, Francesco Menna, andata a fuoco nella serata di ieri, domenica 4 dicembre, in via Leopardi, traversa di via Smargiassi.

Stando ai primi riscontri la vettura, una 500L, era stata parcheggiata nella zona nel tardo pomeriggio dallo stesso primo cittadino e presidente della Provincia di Chieti, non lontano dall’abitazione che si trova nel centro storico di Vasto.

L’incendio, come riportato dal sito internet di informazione vastese chiaroquotidiano.it, è divampato attorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del Commissariato di Vasto. La macchina ha riportato degli ingenti danni.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni avventori dei locali della zona limitrofa. Sul posto è arrivato anche il primo cittadino oltre che altri amministratori comunali. L’auto è stata posta sotto sequestro mentre nella giornata di oggi gli investigatori valuteranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona visto che in quel posto si può arrivare solo a piedi attraverso un cancello della villa comunale. (foto in alto, in home page e nella gallery Chiaroquotidiano.it)