A fuoco la canna fumaria, paura per una famiglia di Bonefro

Fiamme in un appartamento di via Roma a Bonefro (CB) dove questa mattina intorno alle 9.25 l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano con il supporto di un’autocisterna da Termoli, ha evitato il peggio per una famiglia composta da due adulti ed un bimbo già lievemente intossicato dal fumo prodotto dall’incendio. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’incendio si sia generato dalla canna fumaria dell’appartamento. La famiglia è stata comunque affidata alle cure dei sanitari del 118.