Tanta paura a Pizzone (IS) la notte scorsa, dove probabilmente per uno scalda sonno elettrico, è andata in fiamme una stanza da letto in un’abitazione. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, con l’invio di tre squadre, che hanno raggiunto l’abitazione, a piedi, nei vicoli del centro storico. Per fortuna l’incendio aveva interessato il materasso e il mobilio presente nella stanza oltre al fumo nero e acre che ha annerito il resto delle stanza. Non ci sono stati feriti.