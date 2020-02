A fuoco gomme e plastica, allarme per una nube tossica

Grave incidente ambientale nella zona di Roccaravindola nel pomeriggio. Una nube, probabilmente molto dannosa, sia per l’ambiente, sia per le persone, si è sprigionata da un incendio di materiale plastico e gommoso in un deposito nella zona industriale della frazione di Montaquila.

Una nube scura, forse contenente anche diossina, ha investito tutta la zona ad est della Piana di Venafro, già continuamente monitorata per il rischio inquinamento. Al lavoro, sul posto diverse squadre dì Vigili del Fuoco che stanno facendo del loro meglio per attenuare le conseguenze nefaste di un incendio del genere.