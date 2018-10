A fuoco argine del Biferno, paura per le abitazioni (FOTO E VIDEO)

Un incendio è in corso dalle prime ore di questo pomeriggio, sabato 13 ottobre, tra Termoli e Campomarino. Ad andare a fuoco la vegetazione incolta lungo l’argine destro della foce del Biferno. Non è la prima volta che la zona è interessata da roghi, la particolarità in questo caso è che le fiamme sono divampate in una giornata tutt’altro che soleggiata. Sono in atto diversi focolai e sul posto stanno intervenendo in questo momento, ore 16, le unità dei vigili del fuoco affinché il fronte dell’incendio non raggiunga le poche abitazioni lì presenti.