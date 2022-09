A fuoco appartamento in una palazzina di tre piani, i Vigili del Fuoco hanno evitato il peggio 

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 settembre, un fuoco ha interessato il vano abitativo di una palazzina di tre piani. L’evento è accaduto nel comune di Busso e l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso ha evitato il propagarsi delle fiamme che avrebbero potuto espandersi sui restanti piani dell’edificio. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i danni hanno riguardato il denso fumo provocato dal materiale incendiato. Le cause dell’incendio sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti.

