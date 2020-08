A fuoco appartamento a Venafro, palazzina evacuata: nessuno era in casa al momento dell’incendio

Tre squadre di vigili del fuoco in azione a Venafro.

Per cause in fase d’accertamento un incendio si è sviluppato all’ultimo piano di una palazzina in via Amerigo Vespucci, una traversa di via Colonia Giulia. In casa al momento non c’era nessuno e fortunatamente non vi sono stati feriti, ma solo tanto spavento. Sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia. I pompieri, per domare le fiamme, sono entrati in azione con quattro mezzi, tra cui l’autoscala. La palazzina è stata evacuata e una decina di persone, hanno dovuto momentaneamente abbandonare le proprie case.

Tarda mattinata di paura ed apprensione a Venafro per le fiamme ed il fuoco che improvvisamente hanno avvolto un appartamento al terzo ed ultimo piano di un immobile condominiale lungo la Colonia Giulia, ossia zona centralissima della città. Di colpo dall’appartamento, pare da poco fittato e nella circostanza senza persone all’interno, si è alzato un fumo nerissimo ed assai denso che ha allertato l’intero quartiere. Mentre il traffico sia locale che interregionale veniva bloccato ed allontanato dalla zona dai Vigili Urbani di Venafro e dagli uomini della Polizia di Stato, dopo pochi minuti arrivavano mezzi ed uomini dei Vigili del Fuoco sia del distaccamento di Venafro che della sede di Isernia che con scale mobili ed altre attrezzature del Corpo raggiungevano l’appartamento in fiamme, provvedendo a spegnere il fuoco. Nel frattempo tantissima gente si era radunata in basso sulla Colonia Giulia sia per seguire le operazioni e sia per verificare che le fiamme non si propagassero sugli immobili limitrofi, cosa fortunatamente non avvenuta. Dopo ore di lavoro infatti le fiamme venivano domate e la paura rientrava, fermo restando i notevolissimi danni all’appartamento incendiato. In chiusura si ricorda che avvenimento analogo era avvenuto la scorsa primavera in danno di un immobile privato lungo via Maiella sempre a Venafro, con danni ingenti, tanta paura, ma anche in quel caso fortunatamente senza conseguenze per le persone. Dall’episodio ultimo si conferma la necessità di un distaccamento completamento operativo, e quindi debitamente attrezzato, dei Vigili del Fuoco anche a Venafro data la densità demografica della città, la sua centralità interprovinciale, il traffico interregionale e le realtà industriali in zona.

Tonino Atella

IL VIDEO IN ALTO