A fuoco abitazione, paura per gli occupanti

Incendio in un’abitazione privata nel centro storico di Sant’Elena Sannita. Le fiamme hanno interessato una casa in cui, al momento del rogo, erano presenti i proprietari. Si tratta di una famiglia non residente. I Vigili del Fuoco di Isernia sono ancora sul posto per domare il fuoco (11.45). Le persone sono state messe in salvo e, dalle prime informazioni, non avrebbero subito conseguenze. Solo tanta paura per loro.