A fuoco 160 rotoballe in un deposito: provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 febbraio, una Squadra dei Vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano è stata impegnata in un grosso incendio scoppiato a Ripabottoni. Per cause in corso di accertamento circa 160 rotoballe di fieno hanno preso fuoco all’interno di una struttura costituita da pali di cemento e tettoia in lamierato. Il fuoco, fortunatamente, non ha arrecato danni alla poco distante abitazione dei titolari della proprietà. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda serata per mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Casacalenda.