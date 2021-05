A Fossalto il primo “Punto Poste Da Te” del Molise

È stato il Comune di Fossalto a dotarsi, in Molise, del primo “Punto Poste Da Te”, l’ufficio postale a portata di mano. «Punto Poste Da Te è una piccola rivoluzione per la vita di tutti i giorni, perché si possono gestire le spedizioni e i pagamenti comodamente da casa o dall’ufficio. Può essere utilizzato per: ritirare e spedire i pacchi; ritirare la corrispondenza a firma senza avviso di ricevimento (es. raccomandata, assicurata); pagare i bollettini postali; ricaricare le carte prepagate Postepay; effettuare ricariche SIM; gestire gli invii personali. Funziona 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana (ad eccezione dei limiti orari relativi ai servizi di pagamento previsti sui canali online) e riduce – fanno sapere da Poste Italiane – i tempi di spostamento per il ritiro e la spedizione. Semplicissimo da usare permette di effettuare le operazioni in modo veloce ed immediato. Viene installato all’interno di spazi chiusi e coperti, in prossimità di aree di passaggio, come androni di palazzi o reception aziendali e consente di effettuare le operazioni in modo riservato».