A Fornelli lo spettacolo “I miracoli di San Domenico abate”

L’associazione “Fornelli in cammino” porta a conoscenza che, all’unanimità dei soci, per onorare la devozione verso San Domenico, ha deciso di realizzare uno spettacolo teatrale amatoriale, di carattere religioso, dal titolo «I miracoli di San Domenico abate».

Per la realizzazione, è stata fondamentale la collaborazione di Achille Mosca e Lucia Melandrini, che si sono dedicati alla stesura del copione. Non meno fondamentale l’apporto volontario di molti soci, amici, devoti e sostenitori, che pur non avendo mai recitato, si sono messi in gioco impegnandosi alla realizzazione dello spettacolo sotto la guida dello stesso Mosca.

La rappresentazione si terrà a Fornelli presso l’Auditorium Comunale, il giorno 28 gennaio 2023, alle ore 20.00, e il giorno successivo, in duplice replica, alle ore 16.00 e alle ore 20.00.

I biglietti saranno in vendita dal 23 dicembre.