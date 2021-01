A fine mese il 100° anniversario dalla nascita di Mario Lanza, Filignano lo ricorderà con il Festival internazionale

L’Associazione Mario Lanza comunica che il prossimo 31 gennaio ricorre il 100° anniversario della nascita dell’indimenticabile tenore e attore Mario Lanza, che nacque il 31 gennaio del 1921 a Philadelphia (USA) dove i genitori italiani emigrarono giovanissimi dal Molise, precisamente da Filignano, paese d’origine del padre.

Nella sua breve e fulminante carriera ha ammaliato le platee di tutto il mondo, diventando uno tra i più grandi protagonisti della musica lirica, tanto che il Maestro Arturo Toscanini lo definì come la più grande Voce del XX Secolo. Tenne 150 concerti in soli 10 anni di carriera e incise oltre 520 pezzi. Acclamato come tenore, ha dimostrato un notevole talento anche per la recitazione, prendendo parte a diversi film musicali degli anni 50. Anche la gloriosa casa cinematografica M.G.M. lo scritturò con un contratto per 7 film. Venne in Italia nel giugno del 1957 per i film ‘Arrivederci Roma’ e ‘Come Prima’. Uno dei concerti più importanti e salienti per la sua carriera fu nel febbraio del 1958, quando si esibì alla “Royal Albert Hall” di Londra, cantando 15 romanze dal vivo e senza microfono, alla presenza della Regina Elisabetta e di una folla entusiasta e indomabile per la polizia inglese.

Purtroppo un infarto la stroncò a soli 38 anni, era il 7 ottobre del 1959 e Lanza si trovava nella clinica ‘Valle Giulia’ a Roma. Aveva da poco deciso di lasciare il cinema per sempre.

Alla direzione del M° Victor De Sabata, avrebbe dovuto aprire la stagione de ‘La Scala’, il ‘Covent Garden’ gli offrii Otello e tutti i teatri del mondo volevano accaparrarsi il suo nome. Artisti come Pavarotti, Domingo e Carreras hanno più volte dichiarato che se si sono dedicati alla lirica è stato per merito dei suoi film e delle sue incisioni.

Filignano ricorderà Mario Lanza con il “Festival Internazionale” a lui dedicato e che si svolgerà come ogni anno nel mese di agosto. Gli eventi in programma sono “Il Concorso Internazionale di canto Mario Lanza”, “Il Concerta dei 10 Tenori”, con partecipanti provenienti da tutto il mondo, l’opera “AIDA”, nonché il raduno mondiale di tutti i fans.