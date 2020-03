A ferro e fuoco il carcere di Campobasso, detenuti in protesta

I disordini sarebbero dovuti all’arrivi di diversi detenuti dal penitenziario di Modena

REDAZIONE

Disordini anche al carcere di Campobasso dove alcuni detenuti questa mattina, martedi 10 marzo, avrebbero appiccato il fuoco in segno di protesta contro l’arrivo di altri detenuti dal carcere di Modena. Dopo quanto accaduto nella giornata di ieri nel penitenziario modenese dove sono morti 7 detenuti e altri sono in Rianiazione era stato deciso il trasferimento per alcuni proprio nel carcere di Campobasso. Il coronavirus spaventa i detenuti e così la paura si tramuta in rivolta.