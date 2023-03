A Duronia il primo Simposio di scultura

“L’amicizia scolpita nella pietra”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione turistica e socioculturale Pro Loco Duronia in collaborazione con il Comune e la Parrocchia San Nicola di Bari

Partendo dal concetto di amicizia, che è sempre stato considerato, in qualunque epoca, un sentimento fondamentale per la vita sociale, a Duronia nasce l’idea di organizzare il primo simposio di scultura dal titolo “L’amicizia scolpita nella pietra”.

L’iniziativa, che si svolgerà dal 7 al 12 agosto 2023 ed organizzata dalla locale Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Duronia e la Parrocchia San Nicola di Bari, si pone lo scopo di creare e rafforzare uno stato di socialità tra duroniesi, fissandolo su un elemento indelebile e che duri nel tempo, come la pietra. Un obiettivo che verrà raggiunto scolpendo in estemporanea la pietra e creando delle opere d’arte a tema “amicizia”, che diventeranno elementi d’arredo per il paese e dando vita a momenti culturali, di convivialità e di scambio tra gli scultori e scalpellini ospiti del simposio, la popolazione e i visitatori.

L’evento, che proprio per il voler essere aggregativo viene definito simposio, è rivolto a scultori e scalpellini di ogni nazionalità e di maggiore età, che potranno realizzare in contemporanea la propria opera con lo stile del rilievo, sul tema dell’amicizia, davanti ad un pubblico con il quale potranno anche interagire.

Una iniziativa che, oltre a voler diffondere il linguaggio dell’arte e quindi quello della scultura, intende anche ampliare il patrimonio artistico del Comune di Duronia, infatti si pone l’obiettivo di allestire in più punti del paese un vero museo all’aperto dove saranno posizionate le sculture che scalpellini e scultori realizzeranno durante il simposio e allo stesso tempo, poi, intende attirare visitatori sul territorio comunale.

Al simposio saranno ammessi cinque scalpellini o scultori che in base al progetto che presenteranno saranno selezionati da una commissione di esperti. A conclusione dell’iniziativa, che si spera possa ripetersi negli anni successivi e diventare quindi tradizione, le opere realizzate saranno presentate al pubblico.

Coloro che sono interessati a partecipare all’iniziativa dovranno inviare la propria domanda di partecipazione, redatta su specifico modello (allegato al regolamento del Simposio), all’indirizzo mail simposiosculturaduronia@gmail.com con oggetto Simposio di scultura “L’amicizia scolpita nella pietra”, entro e non oltre mercoledì 31 maggio 2023.