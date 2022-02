‘A contemporary fairytale’, la mostra nella galleria Spazio Immagine a Campobasso

Realizzata dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e curata da Mino Pasqualone, è inserita al termine del progetto formativo di livello avanzato focalizzato sullo storytelling e sull’arte di saper comunicare attraverso le fotografie e immagini.



Sedici gli autori, sedici le storie raccontate, accomunate da alcuni elementi eppure tutte assolutamente personali e uniche. Un percorso emozionante, a tratti faticoso, che ha condotto i sedici fotografi partecipanti ad imparare innanzitutto la gestione delle proprie emozioni in modo da poterle esternare in maniera efficace per raccontare la propria storia. Un viaggio coinvolgente per gli autori stessi che ha consentito loro anche di sperimentare sul campo la condivisione degli stessi spazi, ad agire come un team nella predisposizione dei diversi set fotografici ma a rimanere comunque unici nella visione del racconto della propria storia.



Sedici storie vivide e affascinanti, che spaziano, a seconda della sensibilità dell’autore, da temi di portata attuale e sociale a temi più intimistici, che rappresentano per ciascuno un universo emozionale ma anche l’universalità del sentimento che vogliono raccontare. «Conosci te stesso», la famosa frase attribuita a Socrate, filosofo greco, è per questa mostra fondamentale motore di ricerca per permettere ai fotografi di indagare continuamente non solo all’interno di sé ma anche e soprattutto per svelare quelle ombre e quei lati oscuri dell’animo umano che ciascuno di noi possiede.



Il percorso ha svelato lati completamente sconosciuti per ciascun dei fotografi, che sono stati spinti dall’esigenza di riflettere su sé stessi, sulla propria natura emotiva ed umana e sul proprio vissuto e a cercare di raccontarli in una prospettiva differente ma basata sulla comunanza e la condivisione con lo spettatore. Parte integrante del percorso fotografico, il cammino psicologico intrapreso dai partecipanti, che li ha spinti a riconoscere le differenze e le unicità di ognuno di loro, come essere umano, senza pre-giudizi e a riconoscere e praticare una condivisione realmente solidale.

I FOTOGRAFI

Gaetano Angelaccio

Francesca Bozza

Cristiana Cefaratti

Ester Di Cianno

Carmen Giancola

Mauro Grassi

Paolo Emilio Greco

Eliana Marinelli

Silvano Mastrolonardo

Nicola Noviello

Daniele Palmiero

Raffaella Petti

Gianna Piano

Giovanna Puntillo

Zaira Stabile

Giuseppe Terrigno



Dal 12 al 20 Febbraio 2022 presso la galleria Spazio Immagine in vico persichillo Campobasso.

GLI ORARI

Dal lunedì al venerdì • 17:30/20:30

Sabato e domenica • 10:30/13:30 – 17:30/20:30

VERNISSAGE

Sabato 12 febbraio • ore 18:00

L’accesso è consentito solo in possesso di super green pass, con mascherina e secondo le vigenti norme.