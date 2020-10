“A contatto con un positivo non riesco a fare il tampone”, l’odissea di una studentessa fuori sede

Un problema che sta venendo fuori negli ultimi giorni, in un momento estremamente delicato a causa del riacutizzarsi dell’emergenza Covid in Italia, riguarda tutte quelle persone, principalmente gli studenti, che si trovano fuori sede pur avendo la residenza nella propria città natale. E’ il caso di una ragazza di Campobasso che studia a Roma. La quale è venuta a contatto con una persona positiva. Da lì è iniziato il suo calvario, che è andato a sommarsi alla preoccupazione per la circostanza di aver incontrato una persona risultata poi contagiata.

“Io – ha raccontato alla nostra redazione la studentessa – avrei dovuto fare un tampone perché sono stata in contatto con un positivo, ma dal momento che ho la residenza a Campobasso e di conseguenza anche il medico di base, il mio dottore non ha potuto effettuare la prescrizione per il tampone al drive in perché non può inserire il codice di prestazione specifico. A questo punto ho contattato un medico di famiglia a Roma, ma anche lui è stato impossibilitato ad effettuare la ricetta con codice di prestazione richiesto. Al drive in, quindi, non mi hanno fatto il tampone e mi hanno detto di rivolgermi ad un privato. Pertanto ho dovuto intraprendere necessariamente questa strada e fare i conti con le lunghissime liste d’attesa”.

La studentessa campobassana, dunque, nei prossimi giorni effettuerà il tampone dopo l’odissea vissuta e l’ansia che la sta accompagnando in questi giorni certamente non facili.

E’ evidente che quello degli studenti e più in generale dei cittadini fuori sede, rappresenta un problema importante. Anche perché l’alternativa sarebbe quella di tornare al proprio domicilio per effettuare il tampone con il rischio di entrare in contattato con altre persone.