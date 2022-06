A Civitacampomarano il progetto Intere ‘Fame Workshop’

Si terrà nei giorni venerdi 24 e sabato 25 giugno presso il C.O.C. di Civitacampomarano il workshop transfrontaliero del progetto europeo FAME, INNOVATIVE MODEL for YOUNG ARTISTS CROSS BORDER LABORATORY, organizzato dal Comune di Civitacampomarano e che vedrà la partecipazione di artisti e di esperti di arte e spettacolo degli altri partner di progetto coinvolti: Comune di Tirana (lead partner), Teatro Pubblico Pugliese e Radio e Televisione Nazionale del Montenegro.

Il workshop è volto ad identificare e definire un format di intrattenimento musicale che verrà messo in opera durante concerti e manifestazioni artistiche di livello internazionale in Molise, Puglia, Albania e Montenegro.

Il format vedrà il coinvolgimento di 4 gruppi di artisti selezionati e formati grazie ad un persorso di coaching e mentoring della durata di 15 giorni finanziato dal progetto e che vede la presenza come formatori di artisti affermati di livello nazionale e internazionale, tra cui il cantante Francesco Occhiofino (in arte Reverendo), la cantante montenegrina selezionata per l’Eurovision 2022 Vladana Vučinić e il cantante rap molisano Andrea Ceruallo (in arte Janahdan), i quali avranno l’occasione di esibirsi in contesti musicali ed artistici internazionali.

Durante il workshop i partner avranno anche la possibilità di visitare la manifestazione C’vtà StreetArt Fest e di conoscere gli artisti molisani selezionati dal comune di Civitacampomarano che prenderanno parte ai concerti internazionali. Il progetto prevede anche la creazione di una piattaforma online che permetta agli artisti dei territori coinvolti di entrare in contatto con le organizzazioni culturali e del settore dello spettacolo in modo tale da favore un incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il progetto è cofinanziato dal programma di cooperazione trasfrontaliera Italia Albania Montenegro.