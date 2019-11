Un risultato in termini di presenza e di risultati davvero inattesi alla sfilata di domenica scorsa, dove i modelli erano gente del posto che si è prestata con impegno e simpatia all’evento.

All’invito proveniente da un nutrito gruppo di organizzatrici guidate dal vicesindaco e assessore alle Politiche sociali del Comune Annamaria Trivisonno Ripalimosani ha risposto in maniera grandiosa ed ha celebrato così al meglio la giornata in difesa delle vittime di violenza. L’originale sfilata in cui i modelli e le modelle erano gente del posto, realizzata grazie a quattro brand come Tezenis, Toroloco, Occhialeria De Rensis e Manuela Atelier, ha riempito letteralmente le sale del castello, anch’esse offerte generosamente dai proprietari Perrone e Cianciullo.

E la soddisfazione si è moltiplicata quando al termine della serata il salvadanaio della generosità è stato rotto: tremila euro e più il prezioso denaro raccolto a scopo benefico al quale si aggiungeranno donazioni di aziende e privati in questi giorni. “I segnali forti di concreta solidarietà sono giunti da ogni fronte e da ogni età – racconta la Trivisonno – Abbiamo ricevuto materiali, spazi, prestazioni professionali, disponibilità massima da tanta, tantissima gente.

E poi le offerte in denaro, cospicue, che ancora stanno giungendo e che ci permetteranno a breve di contare quanto abbiamo a disposizione per comprare belle parrucche alle donne in cura chemioterapica. Parlano i numeri – aggiunge l’assessore – 8 torte e 34 muffin dati in cambio di offerte, 15 pioniere che hanno organizzato la corazzata rosa, almeno 250 persone presenti, tanti uomini che si sono messi in n gioco, infiniti i sorrisi dei bambini. Forti i messaggi lanciati…”. E infatti i momenti di riflessione hanno voluto sottolineare non solo la vicinanza a tante donne in difficoltà ma anche di quanto sia capace il genere femminile davanti ad ostacoli che insieme si possono superare. Non è certo passata inosservata la presenza in passerella di due donne senza capelli perché in cura al Cardarelli: bellissime, forti, positive e sorridenti hanno coinvolto cuore e pensieri del pubblico.