“A che punto l’iter per i progetti del reddito di cittadinanza?” Presentata interpellanza del M5S

Una interpellanza urgente per conoscere “a che punto sono gli iter per i progetti utili alla collettività per i percettori del reddito di cittadinanza” è quanto protocollato questa mattina, 4 settembre, dai consiglieri del MoVimento 5Stelle di Termoli. L’obiettivo è quello di “sapere a che punto si trova l’iter dei progetti di pubblica utilità e avviare alle attività i percettori del reddito di cittadinanza.

Ricordiamo – affermano i pentastellati – che questa è una misura che ha dato una boccata di ossigeno a quei cittadini in forte difficoltà socio-economica.

Anche nel corso del lockdown conseguente alla diffusione del Covid-19 il reddito di cittadinanza ha dispiegato i suoi effetti benefici evitando che situazioni già complicate peggiorassero.

Ora, però, è giunto il tempo di mettere in campo ogni azione utile affinché i beneficiari del rdc possano svolgere i Progetti Utili alla Collettività nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali.

Vogliamo ricordare che i Comuni sono responsabili dell’approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei PUC posti in essere, anche con l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale.

Auspichiamo che l’amministrazione comunale si attivi subito e faccia la sua parte”.