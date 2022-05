A Cerro al Volturno una fiaccolata per ricordare Romina De Cesare

La Parrocchia Assunzione Maria Vergine di Cerro al Volturno, Domenica 8 maggio 2022 a partire dalle ore 19.30 presso la Piazza Santa Maria Assunta nel centro storico di Cerro al Volturno, nella ricorrenza della Festa della Mamma, organizza una fiaccolata per ricordare Romina De Cesare, la donna cerrese di 36 anni vittima di femminicidio dal suo ex convivente.

Il corteo partirà alle ore 20.00 da Piazza Santa Maria Assunta e procederà lungo le principali vie cittadine(Via Montano, Via Roma e bivio 118) per concludersi nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo con un momento di preghiera.

La fiaccolata non sarà solo occasione per ricordare la cara Romina, ma sarà anche un momento per riflettere, attraverso interventi, testimonianze, ricordi ed unirsi comunitariamente in preghiera, in questo momento molto delicato che il nostro paese sta attraversando.

L’idea della manifestazione nasce anche per dimostrare vicinanza e affetto ai familiari. Non vogliamo che siano lasciati soli nella sofferenza, in questo momento così difficile può essere utile sapere che la gente prova un sentimento di cordoglio ed è accanto al loro dolore.

“Non possiamo rimanere inermi rispetto a simili tragedie. Chiediamo a tutti di partecipare a questo appuntamento perché, oltre a ricordare chi dalla violenza non ha avuto una via di uscita, è importante tenere alta l’attenzione sul problema della violenza di genere. Quando si verifica un fatto di violenza, a risentirne non è solo la famiglia della vittima o della persona coinvolta, ma è tutta la comunità e per questo dobbiamo dire ‘basta’ a quanto stiamo vivendo.”