“A cena con Airc” e il ricavato sarà devoluto per la ricerca contro il cancro

Il 27 febbraio alle ore 20 da “AMICI MIEI ristorante-pizzeria” in Via Ferrari, 50, a Campobasso, il Rotaract Club Campobasso organizza “A cena con AIRC. Viaggio enogastronomico tra Abruzzo e Molise”. Una bellissima serata in compagnia di vini e piatti tipici abruzzesi, nel ricordo delle vecchie tradizioni. Il costo della serata,con biglietto acquistabile in prevendita, è di 30 euro. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Per info e prevendite: Federico: 380 737 7859; Andrea: 329 132 2070.