A Castropignano chiude l’ambulatorio del medico di base: “Non ancora nominato un sostituto”

Il prossimo 29 luglio chiuderà l’ambulatorio del medico di base di Castropignano ed in attesa che la sede venga assegnata definitivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, alla data odierna la ASREM ancora non provvede a nominare un medico sostituto, né ad avvisare i cittadini interessati.

Tale comportamento è inaccettabile.

Dal 30/07/21 gran parte dei cittadini di Castropignano resterà senza la continuità dell’assistenza medica di base e chi ancora non ha provveduto, non potrà neanche procedere ad effettuare la prenotazione per i vaccini Covid-19 che richiede proprio di indicare il medico di base.

Considerate le caratteristiche di anzianità della popolazione locale, si ravviseranno problematiche legate alla mancata assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale, diritto costituzionalmente riconosciuto, con gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini.

Siamo sicuri che a breve la ASREM provvederà a risolvere il problema, ma siamo pronti ad affrontare ogni tipo battaglia a tutela della salute della popolazione locale.