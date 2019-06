A Castelpetroso il primo campionato di tosatura delle pecore

Castelpetroso ospiterà il primo campionato di tosatura delle pecore. “La gran tosa sul tratturo”, questo il titolo della manifestazione, organizzata da un’azienda privata del luogo, che si svolgerà i prossimi 14-15-16 giugno nel centro in provincia di Isernia.

Oltre alla competizione che vedrà l’arrivo di appassionati provenienti da diverse parti d’Italia, l’evento prevede altre belle iniziative come passeggiate lungo il tratturo e una cena al bivacco, in classico stile “spaghetti western”.

Non c’è da meravigliarsi che in tanti risponderanno presente alla manifestazione. In una Nuova Zelanda la tosatura degli ovini è diventato una sorta di sport nazionale e, recentemente, è stata persino organizzata una competizione di carattere mondiale. La disciplina, addirittura, è stata proposta al CIO, Comitato Olimpico Internazionale, affinché fosse riconosciuta come disciplina olimpica. Chissà se un giorno il Molise potrà gareggiare per una medaglia!