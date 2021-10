A Castelpetroso il mondo del volontariato si incontra grazie al CSV Molise

Aggregazione e formazione, questa la doppia opportunità di cui volontari e non solo potranno usufruire partecipando all’evento organizzato dal CSV Molise e in programma il 16 ottobre 2021. A partire dalle ore 9.30, nella location dell’hotel La Fonte dell’Astore di Castelpetroso, si svolgerà la manifestazione ‘Il volontariato s’incontra’, giornata dedicata al non profit e a tutto ciò che ruota attorno ad attività ed adempimenti propri delle organizzazioni che operano in questo ambito. Grazie alla presenza di illustri relatori, i partecipanti avranno modo di approfondire tematiche legate alle normative in vigore e in via di cambiamento, quali quelle relative alla Riforma del Terzo Settore e all’entrata in vigore del RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore), ma anche aspetti che riguardano la comunicazione sociale. Con questa iniziativa il Centro di servizio vuole aprirsi maggiormente alla comunità molisana, dando modo agli ‘addetti ai lavori’ di arricchire conoscenze e competenze e ai cittadini di approcciarsi e conoscere un mondo, quello del volontariato, che, mai come in questi anni contraddistinti dalla pandemia, ha svolto (e continua a svolgere) un compito imprescindibile per la società. Un ruolo di vicinanza alle persone che garantisce sostegno e infonde fiducia. I saluti iniziali saranno affidati al presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro e ai presidenti dei due Ordini professionali che hanno creduto nell’evento, Vincenzo Cimino e Alberto Santolini. L’Ordine dei Giornalisti del Molise e l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Isernia hanno infatti concesso l’assegnazione di quattro crediti formativi ai propri iscritti che prenderanno parte al corso. Interverranno Alessandro Lombardi, direttore generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese del ministero delle Politiche Sociali, Chiara Tommasini, presidente CSVnet, Alessandro Cappuccio, direttore del servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise, Giulio Sensi, giornalista e formatore, e Gennaro Pignalosa, giornalista e sociologo. Il corso sarà moderato dalla giornalista Valentina Ciarlante e sarà contraddistinto anche da una sorta di ‘question time’, in cui i presenti potranno rivolgere domande ai relatori.L’evento verrà svolto nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 in vigore e prevede l’obbligo del green pass.